Real Madrid-Atletico, Simeone show al Bernabéu: la reazione del Cholo fa il giro del mondo

MADRID (SPAGNA) - Va al Real Madrid il primo atto dell' euroderby di Champions League contro i 'cugini' dell' Atletico , valevole per gli ottavi di finale. Il 2-1 dei ' Blancos ' porta le firme di Rodrygo e dell' ex Milan Brahim Diaz . Ai ' Colchoneros ' non è invece bastata la prodezza del momentaneo pareggio di Julian Alvarez che tiene comunque aperto il discorso qualificazione per la squadra di Diego Simeone che, nei minuti finali del Bernabéu , dà spettacolo: la reazione del ' Cholo ' fa il giro del mondo diventando virale sul web.

Atletico Madrid, Simeone show: rientra negli spogliatoi prima del fischio finale

Mancano una manciata di minuti al 90' quando il tecnico argentino dell'Atletico Madrid, in totale trance agonistica, imbocca a sorpresa la via degli spogliatoi, lasciando a bocca aperta i suoi collaboratori in panchina e i tifosi del Real in tribuna che lo salutano ironicamente. Il 'Cholo' però rientra pochi secondi dopo in campo, riprende posto nella sua area tecnica e torna a dare indicazioni tattiche ai suoi giocatori come se niente fosse accaduto. Ma per quale motivo Simeone è tornato negli spogliatoi? L'ex allenatore del Catania era infatti convinto che l'arbitro, il francese Turpin, avesse fischiato la fine della partita. Diego Pablo ha infatti frainteso il fischio finale del direttore di gara con quello di un tifoso.