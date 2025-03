Capello non risparmia le critiche in diretta tv a Zielinski: "Se sei rigorista una cosa devi fare..."

L' Inter di Simone Inzaghi batte il Feyenoord grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez , ma lascia aperto il discorso qualificazione, complice il rigore sbagliato da Zielinski nell'ultimo terzo di gara. Un errore dal dischetto che ha infastidito lo studio di Sky Sport, con particolare riferimento a Fabio Capello , che non ha risparmiato critiche all'ex centrocampista del Napoli, supportato da un grande rigorista come Alessandro Del Piero .

Capello su Zielinski: "Rigore non tirato bene, se sei rigorista..."

A margine del successo maturato al "de Kuip" di Rotterdam, Fabio Capello ha avuto da ridire sul rigore calciato da Piotr Zielinski contro Wellenreuther, bravo ad intercettare il tiro del polacco, indirizzato nell'angolo alla sua destra: "Purtroppo rigore tirato non bene, - ha sottolineato l'ex ct dell'Inghilterra, commentando l'episodio che avrebbe potuto chiudere partita e qualificazione - il portiere si è mosso molto prima. Come diceva Alex, che è uno specialista, devi guardare il portiere se sei il rigorista". Una tesi sposata in pieno dallo stesso Alessandro Del Piero, che ha poi aggiunto: "Sguardo al portiere? Da uno come Zielinski me lo aspetterei...".