Inzaghi: "L'Inter ha vinto il primo round. Thuram sta convivendo con un problema"

Al termine di Feyenoord-Inter, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei nerazzurri al "de Kuip" di Rotterdam, maturata grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez. Il primo round va ai campioni d'Italia in carica, ma il rigore sbagliato da Zielinski tiene aperto il discorso qualificazione. Ancora una porta inviolata per De Vrij e compagni.

Inzaghi a Prime Video: "Non abbiamo sofferto tanto"

Simone Inzaghi, ospite a bordocampo di Amazon Prime Video, ha aperto la sua analisi parlando della solidità difensiva dei suoi, attenti nei pochi momenti di sofferenza: "Sono stati bravi, in uno stadio così. Anche i tifosi ci hanno dato una grande mano in uno stadio non semplice, dove c'era da soffrire. La squadra non ha sofferto tanto, siamo stati uniti, abbiamo fatto una grande partita, sabato avremo un'altra partita di campionato. Pochi giorni per recuperare, quindi dobbiamo pensare subito alla prossima prima del ritorno".

Inzaghi sulle rotazioni: "Abbiamo cambiato senza stravolgere"

Asllani e Zielinski hanno sostituito rispettivamente Calhanoglu e Mkhitaryan, non facendo rimpiangere il regista turco e la mezzala armena: "Hanno fatto ciò che volevo, - ha detto il tecnico dell'Inter - non ho mai avuto dubbi su di loro. Un allenatore è in questo posto per prendere scelte continue, non solo il giorno della gara, ma in ogni allenamento. Calha e Mikhy avevano giocato tre giorni fa a Napoli, - ha ribadito Inzaghi - abbiamo cercato di cambiare senza stravolgere. Siamo contenti di fare tutte queste partite e continueremo così". Sulle difficoltà iniziali, Inzaghi non fa drammi: "C'è da considerare anche l'avversario, di qualità. Giocavano con quattro attaccanti, Paixao sapevamo che avrebbe preso quella posizione. Non abbiamo preso subito le distanze e contro queste squadre puoi soffrire. Poi abbiamo parlato e i due gol ci hanno facilitato. Il primo tempo lo abbiamo vinto e il secondo sarà a San Siro".