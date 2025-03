Il Psg domina ma viene beffato dal Liverpool: annullato un gol a Kvara. Tris Bayern, bene il Barça

Non mancano gol e colpi di scena nelle gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League , dove il Psg viene beffato nel finale dal Liverpool di Arne Slot. Grande prestazione della squadra di Luis Enrique, a cui viene annullato anche una bellissima rete di Kvaratskhelia. Vince e convince il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che stende il Leverkusen di Xabi Alonso. Il Barcellona , invece, soffre in dieci uomini, ma supera di misura il Benfica grazie al solito Raphinha .

Psg, non basta un super Kvaratskhelia. Il Liverpool vince grazie a Elliott

Nonostante una prestazione di assoluto livello, il Psg di Luis Enrique esce sconfitto dal "Parco dei Principi" contro il Liverpool di Arne Slot, pagando a caro prezzo il gol vittoria del giovane Elliott, che finalizza un contropiede partito dal rilancio lungo di Alisson Becker e rifinito da Darwin Nunez. Decisive le sostituzioni del manager dei Reds, mentre possono recriminare i padroni di casa, che non perdevano sul campo amico da 22 partite. Pesa la rete annullata a Kvaratskhelia nella prima frazione, per un fuorigioco millimetrico. Discorso qualificazione rinviato ad Anfield Road.

Kane trascina ancora il Bayern, il Barcellona vince in 10

A Monaco di Baviera, il Bayern di Kompany si aggiudica con merito il primo round del doppio confronto con i connazionali del Bayer Leverkusen, grazie alla doppietta di Harry Kane, intervallata dalla marcatura del classe 2003 Musiala, che approfitta di una papera incredibile di Kovar. Mukiele espulso nella ripresa, mentre l'unico neo della partita dei bavaresi è rappresentato dall'infortunio di Manuel Neuer, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Da valutare in vista del ritorno. Al "da Luz" di Lisbona, invece, il Benfica cade contro il Barcellona di Flick, ridotto in inferiorità numerica sin dalle battute iniziali, a causa del rosso diretto rifilato a Cubarsi. La decide il match winner Raphinha, con un mancino dai 25 metri deviato in maniera fortuita dalla gamba sinistra di Otamendi. Successo pesantissimo, tenendo conto delle modalità con cui è maturato.