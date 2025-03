Gol annullato a Kvaratskhelia, Del Piero non ci sta: “Mi viene da ridere, è incredibile”

Il Psg ha dominato il Liverpool ma alla fine ha perso di misura il primo round degli ottavi di finale di Champions League con il punteggio di 0-1. Una beffa vedendo l'andamento della partita. Una beffa ancora più grande per il fatto che i francesi si sono visti annullare un gol nel primo tempo per fuorigioco. Inutile la magia di Khvicha Kvaratskhelia: l'ex Napoli, infatti, aveva portato in vantaggio il Psg contro il Liverpool, prima dell'annullamento della marcatura per un offside millimetrico. Il georgiano aveva realizzato un gol alla Del Piero con un tiro a giro di sinistro. E proprio la leggenda della Juventus ha commentato la prodezza nello studio di Sky.