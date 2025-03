Van Persie, siparietto con un giornalista: "Fine della storia? Non oso contraddirti"

Sconfitta amara per il Feyenoord di Robin Van Persie , che sognava una serata diversa in occasione dell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi . Nel post partita, l'ex capitano dell' Arsenal ha chiuso la sua conferenza stampa rispondendo con un sorriso ad un giornalista olandese , che non ha dato speranze di qualificazione alla squadra di Rotterdam in vista del ritorno.

Van Persie, siparietto con un giornalista olandese: "Fine della storia? Ci vediamo fra una settimana"

Nonostante il ko incassato contro l'Inter, Robin Van Persie è riuscito a salutare la sala conferenze del "de Kuip" con un sorriso, complice l'intervento di Valentijn Driessen, giornalista del De Telegraaf, noto ai più per i suoi particolari monologhi dopo le sconfitte del Feyenoord. Sulla scia delle conversazioni avute in passato dalla firma olandese con Arne Slot, oggi manager del Liverpool, Van Persie si è lasciato andare ad una fragorosa risata rivedendo Driessen, assente nelle ultime settimane in Eredivisie. "Naturalmente, questa è la fine della storia", ha immediatamente sottolineato il giornalista, facendo riferimento al risultato finale e alle residue speranze di qualificazione dell'undici di Rotterdam. "I club olandesi non hanno nulla a che vedere con questa fase della Champions League", ha poi aggiunto, provocando la risposta ironica di Van Persie: "Delizioso, mi piaci molto. Non oso contraddirti, Valentijn! Ci vediamo la prossima settimana...", ha detto l'ex attaccante degli Orange, salutando con un sorriso Driessen e rinviando ogni discorso al match di San Siro.