"Musiala ha umiliato Hermoso": in Germania tutti a bocca aperta per la giocata

Musiala, che giocata su Hermoso

Il centrale spagnolo ex Roma è stato protagonista, in negativo, anche in un'altra azione targata Musiala: la stellina del Bayern Monaco lo ha infatti saltato con un colpo di tacco volante, per poi servire nel mezzo Palhinha che, per sua sfortuna, si è mangiato un rigore in movimento a tutti gli effetti.

I numeri di Hermoso in Germania

Dopo una prima parte di stagione con la Roma in cui ha collezionato appena tredici presenze in tutte le competizioni, Hermoso si è trasferito in prestito al Bayer Leverkusen nel mercato invernale: per lui, finora, tre partite da titolare tra Bundesliga e Champions League.