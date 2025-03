Inzaghi prima di Inter-Feyenoord: "Lautaro, Sommer e De Vrij? Ecco come stanno. E sul Triplete..."

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa da Appiano Gentile alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord . Nonostante il vantaggio di due gol, il tecnico non si fida del club olandese: "La partita col Monza ci ricorda quanto tutti match siano complicati. Lo abbiamo visto in Champions, tutte nascondono insidie".

Inter, Inzaghi annuncia: "Torna Sommer tra i pali"

L'allenatore nerazzurro ha poi parlato di qualche dubbio di formazione: "Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono usciti con noi, ma ho buone sensazioni. Valuterò se impiegarli o meno, ai soliti indisponibili si è aggiunto Zielinski che ha avuto un infortunio importante in un momento che non ci voleva. Stava crescendo molto, ci stava aiutando: lo aspetteremo come altri. Thuram, è inutile nasconderlo, sta combattendo con un problema da ormai un mese, che gli crea difficoltà: non si riesce ad allenare più come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Valuterò". Inzaghi ha anche annunciato il ritorno di Sommer tra i pali: "E' un portiere che è qui con noi da un anno e mezzo, ha fatto grandissime cose. Martinez ha fatto molto bene e mi piacerebbe avere da scegliere negli altri ruoli".

"Corsa scudetto? Deve essere uno stimolo"

Infine, anche un commento sulla corsa scudetto: "Non deve essere un problema, ma uno stimolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo, questi ragazzi trovano energie che a volte ci troviamo dove le reperiscano. In questo periodo abbiamo avuto qualche defezione, che ci ha limitato qualche rotazione. [...] Ma noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e che dobbiamo continuare: sono tanti impegni, ma siamo orgogliosi di farli. Triplete? Sì, possiamo vincere tre titoli. Si gioca per vincere, quindi io voglio vincerli tutti e tre".