Van Persie replica alla frecciata di Inzaghi prima di Inter-Feyenoord: "Se in Italia non si può..."

Van Persie replica alla 'frecciata' di Inzaghi

Il tecnico del Feyenoord ha anche repilicato alla 'frecciata' di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che dopo l'ultimo successo ottenuto in rimonta sul Monza in campionato ha definito "ingiusto" il fatto che gli olandesi abbiano invece ottenuto il rinvio del loro impegno in Eredivisie prima del ritorno di Champions League contro i nerazzurri: "La nostra federazione lo consente e questo ovviamente ci ha reso felici - ha spiegato Van Persie -. Se in Italia questo non è possibile non dipende da noi".