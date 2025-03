Kvaratskhelia fa impazzire i social: la frase in napoletano che ha scritto a Donnarumma

Psg ai quarti di Champions, Kvara a Donnarumma: "Tropp fort fratm!"

Sconfitto 1-0 all'andata (Elliot all'87'), il Paris è stato capace di ristabilire la parità nel computo delle reti realizzate contro i Red Devils grazie a una rete al 12' di Dembélé. Un vantaggio preservato fino al novantesimo; fino alla fine dei tempi supplementari, finché dagli undici metri l'equilibrio è stato definitivamente rotto dagli interventi decisivi dell'ex portiere del Milan e numero uno della Nazionale. Il Psg avanza, euforia collettiva e la festa si è spostata sui social. Tra i commenti non è passato inosservato quello in napoletano di Khvicha Kvaratskhelia: "troppp forttt fratmmmmmmmm", ha scritto Kvara aggiungendo tre emoji del fuoco acceso. Donnarumma in francese, Kvara attingendo al dialetto che ha masticato nel suo recente passato: festa senza confini, territoriali e linguistici, per il Psg di Luis Enrique.