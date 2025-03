Retroscena Donnarumma, cosa ha fatto prima dei rigori: "Lo avevo preparato"

"Ricevo tante critiche da giornalisti che parlano senza sapere cos'è il mestiere del portiere". Così Donnarumma che dopo l'exploit di ieri sera in Champions League probabilmente ha fatto ricredere più di qualcuno in Francia. Dalla notte di Wembley a quella di Anfield, il filo rosso (come il Liverpool) che unisce l'Europeo dell'Italia nel 2021 alla qualificazione del Psg ai quarti in casa dei Reds è la grande qualità di Gigio come pararigori. Sempre lui tra i pali, sempre lui a diventare un vero e proprio "supereroe", come ha titolato L'Equipe in prima pagina: ipnotizzati prima Darwin Nunez e poi Curtis Jones. Due parate decisive che nascondono un dettaglio cruciale.