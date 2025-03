Lille-Borussia Dortmund, i giocatori si fermano dopo otto minuti. Partita sospesa per un motivo sorprendente

Il Borussia Dortmund ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Lo ha fatto eliminando il Lille , anche grazie al successo per 2-1 in Francia nella gara di ritorno. Una partita, quella dello stadio Pierre-Mauroy, che è stata sospesa dopo appena otto minuti di gioco. Il motivo? Permettere ai calciatori osservanti del Ramadan di rifocillarsi.

Lille-Borussia Dortmund sospesa per il Ramadan

Il Ramadan è iniziato il primo marzo e durerà fino al 29. Un periodo nel quale le persone di fede musulmana sono chiamate a osservare l'astinenza da cibo e bevande dall'alba al tramonto. Anche i calciatori. E, proprio per permettere loro di rifocillarsi, il direttore di gara di Lille-Borussia Dortmund, Sandro Scharer, dopo appena otto minuti di gioco, non appena è calato il sole, ha sospeso la partita. Una decisione che ha portato così i giocatori digiuni di potersi fermare e mangiare. La sfida è terminata con il risultato di 2-1 a favore del Borussia Dortmund, grazie ai gol di Emre Can e Beier (di David la rete per i francesi). Ai quarti di finale i tedeschi incontreranno il Barcellona.