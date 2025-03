Vinicius, sfottò incredibile ai tifosi dell'Atletico Madrid: il gesto a bordo campo

MADRID (SPAGNA) - È il Real Madrid l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League . I ' Blancos ' di Ancelotti eliminano ai rigori i 'cugini' dell' Atletico Madrid grazie alla decisiva rete di Rudiger . Ma a tenere banco al ' Civitas Metropolitano ' è il clamoroso gesto di Vinicius Junior , sostituito dal tecnico dei campioni d'Europa in carica nel secondo tempo supplementare.

Vinicius, lo sfottò ai tifosi dell'Atletico Madrid: il clamoroso gesto a bordo campo

È il minuto 115 del derby di Madrid. L'equilibrio persiste quando Ancelotti decide di richiamare Vinicius Junior in panchina. Il brasiliano, particolarmente nervoso dopo aver sbagliato il calcio di rigore al 70' che avrebbe potuto chiudere la contesa nei tempi regolamentari, lascia il posto a Endrick. Incoraggiato dal suo tecnico, l'esterno offensivo dei campioni d'Europa prende la strada della panchina quando i tifosi dell'Atletico sistemati in tribuna lo ricoprono di insulti. Il 24enne madridista inizialmente ignora i fan dei 'Colchoneros' poi li guarda rivolgendo loro un gesto a dir poco chiaro: un uno e un cinque con le mani ai quali segue un pugno chiuso. Il riferimento di Vinicius è alle Champions League, 15, vinte dal Real in netta antitesi con l'Atletico che mai ha provato nella sua storia la gioia di laurearsi campione d'Europa. Un gesto che fa esplodere l'ira dei tifosi del Civitas Metropolitano e che farà senz'altro discutere nelle prossime ore.