Seedorf spiazza tutti sul Real Madrid in diretta tv: "Ho visto delle cose..."

"Vinicius ha tolto il rigore a Bellingham per dimostrare qualcosa, perché c'è sempre questa sfida che lui ha. Mi è sembrato strano che andasse lui a tirare il rigore". Sono le parole di Clarance Seedorf , commentatore per Amazon Prime Video, che ieri ha assistito al super derby di Champions League tra Atletico e Real , uscito vittorioso solamente dopo i calci di rigore. L'ex Milan ha focalizzato la sua analisi su Vinicius, protagonista di un gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari all'uscita dal campo, e sull'esultanza finale di tutti i giocatori del Real: "Non mi è piaciuto qualcosa dei giocatori del Real Madrid. Bisogna comunque avere rispetto per i tifosi avversari, queste cose non mi piacciono . È chiaro che i tifosi del Real Madrid erano molto in alto sugli spalti, però ho visto dei gesti che che non mi sono piaciuti. Ho visto delle cose che non racconto qui" .

Seedorf critica i giocatori del Real, poi i complimenti ad Ancelotti

Seedorf ha precisato che "certe cose si possono chiarire dopo, perché io dico che quando si vince bisogna vincere con i valori giusti. Spero di non avere ragione, però questa sera hanno mostrato delle cose che potranno pagare più avanti, perché ci vuole sempre il rispetto. Lanci dalla tribuna? Il lancio è normale, però tu non vai a provocare sui dolori degli altri". Dalle critiche ai complimenti per Ancelotti: "Ha consolato gli avversari come prima cosa al fischio finale, questo è l'esempio. E i giocatori del Real Madrid sono stati richiamati due o tre volte dagli addetti del club, ma hanno continuato a esultare non tanto con i tifosi, ma con gesti. Capisco l'esultanza e tutto, però una cosa che secondo me è importante sottolineare è che Ancelotti ha mostrato come si vince, come si deve saper vincere. Simeone prima esulta e poi prega in silenzio a occhi chiusi? Io ho tantissimo rispetto per Simeone, perché lui è lui sempre. E la costanza del messaggio che manda ai propri giocatori. Esultanza sui gol, poi tranquillità e guarda cosa ha creato. Un ambiente incredibile", ha concluso Seedorf.