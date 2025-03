Ancelotti, battuta a sorpresa a Ronaldo: scoppiano tutti a ridere

MADRID - Nella vittoria del Real Madrid contro l'Atletico c'è tutto il senso del madridismo e dell'ancelottismo: saper vincere sempre, in ogni caso, in ogni circostanza. Se ai colchoneros non sono bastati neppure un gol dopo una manciata di secondi, un rigore sbagliato di Vinicius e uno stadio infernale, allora il Real Madrid sembra veramente imbattibile. Merito del suo allenatore, di Re Carlo Ancelotti, che dopo una gara così tesa ha dimostrato ancora una volta lo spessore umano, oltre che professionale, andando a salutare gli avversari, complimentandosi con loro. E nel post partita ha saputo anche scherzare e ridere in diretta tv con tre leggende del calcio, stemperando i toni di una serata intensissima.