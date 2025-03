Courtois durissimo contro l'Atletico Madrid e Simeone: "Basta, piangono sempre!"

MADRID (SPAGNA) - La tensione tra Atletico Madrid e Real Madrid resta altissima. A poche dall' euroderby di Champions League che ha visto prevalere ancora una volta i ' Blancos ', non si placano le polemiche per quanto accaduto nella ' corrida ' del Civitas Metropolitano : dallo sfottò di Vinicius Junior ai tifosi dei ' Colchoneros ' fino al contestato rigore di Alvarez , annullato dal Var per il doppio tocco dell'argentino sulla palla al momento della battuta. Un episodio chiave che ha scatenato l' ira di Simeone in conferenza stampa, sulle cui parole è intervenuto, con toni durissimi, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois .

Courtois infuriato contro l'Atletico Madrid e Simeone: "Piangono sempre"

Il numero uno dei campioni d'Europa non ha infatti gradito le lamentele del Cholo: "Il rigore di Alvarez? Sono stanco del loro vittimismo, di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna che in Europa. Hanno fatto la loro scelta con chiarezza", sottolinea nel post-partita l'estremo difensore belga che poi rincara così la dose: "Se sei in vantaggio per 1-0 sin dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia. Noi fortunati sull'episodio di Alvarez? Ho avuto l'impressione che ci fosse stato un doppio tocco e l'ho comunicato all'arbitro. Non era facile da vedere, possiamo dire che sono stati sfortunati. Non abbiamo disputato la nostra migliore partita, ma alla fine quello che conta è essere passati".