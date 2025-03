Yamal non si nasconde: "Champions? Siamo i favoriti, ecco perché"

Non è semplice spensieratezza giovanile, ma grande consapevolezza nei propri mezzi. Lamine Yamal punta in alto e ambisce alla vittoria della Champions League con la maglia del Barcellona , dopo aver superato il Benfica agli ottavi di finale. L'obiettivo del classe 2007 è chiaro: arrivare in fondo alla massima competizione continentale, approfittando anche dell'eliminazione di una big come il Liverpool di Arne Slot.

Lamine Yamal punta la Champions: "Prima c'era il Liverpool, ora siamo noi i favoriti"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Sport, Lamine Yamal non si è certo nascosto in vista del rush finale di stagione, in attesa di affrontare i quarti di Nations League con la Spagna di De La Fuente. Per lui, finora, 13 gol e 17 assist in tutte le competizioni con i colori blaugrana: "Siamo i favoriti per vincere la Champions - ha detto il talento del Barça senza troppi giri di parole -. Quando è finita la prima fase, la favorita era il Liverpool, che però è stata eliminata e ora i favoriti siamo noi - ha precisato -. Non abbiamo paura di nessuno e nella squadra c'è una grande mentalità. Siamo una squadra diversa rispetto all'anno scorso, quando perdemmo con il Psg. Siamo una famiglia", ha poi aggiunto.