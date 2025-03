Bayern Monaco, doppia tegola per Kompany in vista dell'Inter: fuori Davies e Upamecano

A meno di due settimane dall'andata dei quarti di finale di Champions League , il Bayern Monaco perde due elementi importanti in vista del doppio confronto con l' Inter di Simone Inzaghi. Stagione finita per Alphonso Davies , mentre resterà in infermeria anche Dayot Upamecano , vittima di un problema al ginocchio sinistro. Emergenza in difesa per Vincent Kompany .

Alphonso Davies e Upamecano saltano l'Inter: doppia tegola per il Bayern

Doppia tegola per Vincent Kompany al rientro dalla sosta per le nazionali. Finisce qui la stagione di Alphonso Davies, terzino sinistro canadese che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, nel corso della sfida di Nations League contro gli Stati Uniti. Salterà sicuramente anche il Mondiale per Club, in programma proprio negli States il prossimo giugno. Per Upamecano, invece, si tratta di un infortunio al ginocchio sinistro, che sarà valutato nelle prossime settimane. Out contro l'Inter all'andata e al ritorno, l'8 e il 16 aprile. Reparto arretrato da reinventare per il manager belga, che proverà a recuperare fino all'ultimo anche Manuel Neuer, alle prese con un problema al polpaccio.

Max Eberl sugli infortuni: "Un duro colpo da assorbire"

A margine della sosta dedicata alle nazionali, che ha portato via al Bayern due calciatori importanti in vista del rush finale di stagione, il ds bavarese Max Eberl ha confermato i lunghi tempi di recupero di Davies e Upamecano, costretti a rimanere ai box dopo l'international break: "Purtroppo durante le pause internazionali c'è sempre il rischio che i giocatori tornino infortunati e questa volta siamo stati colpiti molto duramente. Le assenze di Davies e Upamecano sono un duro colpo da assorbire - ha ammesso -. Davies riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno per tornare in campo. E monitoreremo attentamente anche Upamecano nelle prossime settimane, sperando possa tornare disponibile al più presto. La nostra squadra è forte e compenserà queste assenze. Abbiamo la qualità per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi".