Real Madrid, solo una multa per Mbappé e Rudiger dopo i festeggiamenti esagerati contro l'Atletico in Champions  

Nessun turno di squalifica per Kylian Mbappé e Antonio Rudiger dopo i festeggiamenti esagerati al termine della sfida con l'Atletico Madrid , che ha visto gli uomini di Ancelotti imporsi ai calci di rigore e ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La Uefa è intervenuta ed ha sanzionato i due giocatori con una squalifica di una partita, "con la condizionale, per aver violato le regole basilari di condotta decorosa".

Le multe inflitte a Mbappè, Rudiger e Ceballos

I due calciatori del Real Madrid saranno soggetti ad un periodo di prova per un anno. L'ex difensore della Roma è stato sanzionato anche con una multa da 40.000 euro. A Mbappè sono stati invece inflitti 30.000 euro. Sanzionato anche Dani Ceballos con "20.000 euro di multa per aver violato le regole fondamentali di condotta dignitosa". Il Real Madrid affronterà martedì prossimo l'Arsenal, per i quarti di finale di Champions League.