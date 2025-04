Bayern, ma questa è una maledizione: anche Musiala va ko! Contro l'Inter senza sei giocatori

ROMA - Maledizione infortuni in casa Bayern Monaco, con il tecnico Vincent Company che continua a perdere giocatori in vista dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi, ospite dei bavaresi tra quattro giorni nella sfida di andata in programma martedì (8 aprile, ore 21) all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Bayern MOnaco, maledizione infortuni: anche Musiala out con l'Inter

Al portiere Neuer, ai difensori Upamecano, Ito e Davies, al centrocampista Pavlovic e all'ex attaccante juventino Coman si aggiunge nella lista degli indisponibili anche Musiala, stella della squadra così come della Germania (protagonista anche nella recente sfida di Nations League contro l'Italia).Dopo aver siglato il momentaneo 1-1 prima del riposo nella gara di Bundesliga poi vinta sul campo dell'Augusta, a inizio ripresa Musiala è stato costretto a uscire per un problema muscolare (sostituito da Muller dopo essersi accasciato toccandosi dietro la coscia) e con ogni probabilità sarà out per la doppia sfida di Champjons contro l'Inter. "Abbiamo avuto una settimana difficile con alcuni infortuni. Non ne conosciamo l'entità, ma ovviamente sembra un infortunio al bicipite femorale, per come ha tenuto la coscia. Sarà visitato e spero che non sia così grave come sembra", ha detto il centravanti dei bavaresi Harry Kane, parlando dell'infortunio a Musiala.