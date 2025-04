Torna la Champions, usciamo a riveder le stelle

Forse non tutti sanno che il 4 aprile, del 1968, venne assassinato Martin Luther King. Mentre lo stesso giorno, ma del 1975, Bill Gates fondò la Microsoft. No, non siete passati per sbaglio sulla Settimana enigmistica, tutto questo c’entra con il calcio e anche un po’ con il rock and roll (gli U2, alla vicenda King, hanno dedicato la splendida Pride). Perché il 4 aprile di settanta anni fa venne fondata la Ligue des champions