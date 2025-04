Ancelotti ci crede ancora: "Sarà molto complicato, ma le proveremo tutte..."

Serata da incubo all'Emirates di Londra per il Real Madrid, travolto dall'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Un 3-0 che sa di sentenza per i campioni in carica, chiamati ora ad una rimonta ai confini della realtà nel ritorno al Bernabeu. Un'impresa in cui crede, o meglio, vuole credere Carlo Ancelotti, ovviamente già nel centro del mirino della critica in Spagna e non solo.