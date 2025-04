Kvaratskhelia e il gol alla Maradona: "L'ho amato come tutti i napoletani"

"Se il mio gol ricorda Diego ? Sì, ma la cosa importante è che abbia vinto la squadra. Poi, certamente mi fa piacere aver segnato una rete così bella". Così Khvicha Kvaratskhelia al termine di Psg-Aston Villa 3-1 , gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . L'ex attaccante del Napoli ha portato in vantaggio il Paris al quarto minuto della ripresa dopo il momentaneo vantaggio inglese firmato da Rogers al 35'. Al 92' ha chiuso i conti Nuno Mendes .

Kvaratskhelia: "Ispirato da Maradona? Quando ero a Napoli lo adoravo"

Nel postpartita Kvara è apparso visibilmente felice ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per il gol ma la cosa più importante è aver vinto con la squadra". Prima di lasciare Napoli, Kvara era andato di notte a rendere omaggio a Maradona davanti al suo murales. Gli è stato chiesto se proprio Maradona lo abbia ispirato per la fantastica giocata con cui ha deliziato il Parco dei Principi: "Certamente è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio e a Napoli è come Dio. Io non l’ho mai visto giocare, ma lo adoro avendolo visto attraverso dei video, quindi so quanto è stato grande. Io ero un napoletano quando ero lì e lo adoravo esattamente come gli altri napoletani".