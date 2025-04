"Kvaratskhelia genio, quindi non ci avevano mentito": il Psg e la Francia ai piedi di Khvicha

PARIGI - "Quindi non ci avevano mentito". Sembra quasi sorpreso Le Parisien all'indomani della perla in Champions di Kvaratskhelia, capace di trascinare alla vittoria il Psg contro l'Aston Villa con una giocata delle sue, una di quelle che a Napoli ricordano bene e che spesso l'ala georgiana ha messo in mostra nei due anni e mezzo partenopei. Il dribbling, la sterzata con tocco di suola, l'abilità di calciare di sinistro come fa col destro, Kvara ha acceso la luce su Parigi e ora la Francia ammira il talento che è. Non che prima non se ne fosse accorta, ma la rete "alla Maradona" di ieri sera riempie gli occhi e le pagine dei quotidiani francesi.