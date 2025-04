"Meglio della maggior parte degli esperti": il principe William che parla di calcio stupisce i tifosi

Il principe William ha fatto un’inaspettata apparizione televisiva prima della partita di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain , andata in scena a Parigi. Grande tifoso dei Villans, William ha commentato la partita con grande lucidità e competenza , sorprendendo pubblico e commentatori .

Il principe William come commentatore sorprende tutti: cosa ha detto Rio Ferdinand

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e oggi opinionista, ha scherzato con il principe: “Posso dire una cosa? Ti prego, non provare a fare questo lavoro… potresti rubarmelo!”.

"Meglio della maggior parte degli esperti"

Sui social, gli spettatori hanno apprezzato molto il suo intervento:"Meglio della maggior parte degli esperti", ha scritto un utente. Per sua sfortuna, però, la partita è terminata 3-1 per i parigini, anche se c'è ancora il match di ritorno per sperare ancora nella qualificazione alle semifinali.