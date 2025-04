Matty Cash intervistato dalla sorella in tv: il siparietto dopo Psg-Aston Villa

Aston Villa, Matty Cash intervistato dalla sorella dopo la sconfitta con il Psg

Accompagnata da Peter Schmeichel, portiere che ha scritto pagine di storia con la maglia del Manchester United, Hannah Cash si è ritrovata in mixed zone con suo fratello Matty, oggi in forza all'Aston Villa. Schierato titolare da Unai Emery, il difensore originario di Slough è stato ammonito nei primi 45 minuti ed è stato poi sostituito all'intervallo, per non rischiare un secondo giallo contro gli esterni offensivi del Psg. Al termine dei 90 minuti, nonostante l'amarezza per la sconfitta, non è passato inosservato il siparietto in diretta su CBS Sports, con Hannah e Matty che sono apparsi visibilmente emozionati davanti alle telecamere. Prima l'analisi della partita del Parco dei Principi, poi un sorriso ad accompagnare la battuta della giovane giornalista, a cui era stato persino richiesto di registrare la gara di Parigi: "Si dimentica sempre di registrare le partite in televisione... Mi manda un messaggio due ore prima della partita, dicendo: "Per favore, accedi al mio account e registrala per me", ha detto Hannah, rivolgendosi a Matty e allo studio. "È una delle partite più importanti della tua vita, come hai potuto dimenticare di registrarla? - ha poi aggunto - Ma ho fatto in modo di farlo. Deve essere sempre in qualità HD, altrimenti si arrabbia con me". Al di là del risultato finale, tutto è bene quel che finisce bene: "Abbracciami, Matthew. Sono orgogliosa di te. Ti voglio bene". E il loro abbraccio è diventato immediatamente virale sui social, candidandosi come uno dei momenti più dolci e genuini della stagione 2024/25.