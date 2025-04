Dembelé su Kvaratskhelia: "Sembra timido ma mi prende sempre in giro"

Dopo un primo momento d'attamento, finalmente Kvaratskhelia ha trovato la sua dimensione al Paris Saint-Germain diventando uno dei protagonisti dell'ottima stagione della squadra di Luis Enrique. Prima la vittoria della Ligue 1, con il gol del georgiano nella sfida decisiva contro l'Angers, e ora la semifinale di Champions League a un passo. I parigini hanno vinto al Parco dei Principi 3-1 contro l'Aston Villa e il percorso verso la qualificazione è decisamente in discesa. In Francia celebrano Kvaratskhelia come il terzo miglior acquisto invernale di sempre del Psg e Luis Enrique stravede per lui. Non solo l'allenatore, ma l'ex Napoli ha trovato un ottimo feeling anche con i compagni, specialmente con quelli di reparto come Dembelé.