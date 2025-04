Szczesny rischia di finire prima la Champions: il motivo

Dopo il ritorno dal ritiro e un primo periodo di adattamento, Szczesny ha convinto Flick fino a diventare il titolare indiscusso della porta del Barcellona. Il polacco ha dimostrato di non aver perso riflessi e volontà e in più occasioni, sia in campionato che in Champions League, si è rivelato decisivo per i blaugrana. Ma il motivo per cui l'ex Juve era stato chiamato dal Barcellona era esclusivamente per il grave infortunio di Ter Stegen. Il tedesco però sta per tornare a disposizione di Flick e lo stesso allenatore potrebbe decidere di mettere Szczesny fuori dalla lista Champions.