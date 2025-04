Gaffe clamorosa prima di Aston Villa-Psg: parte l'inno dell'Europa League

Clamorosa gaffe prima della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Aston Villa e Paris Saint-Germain. Gli inglesi si giocano le ultime speranze per quella che sarebbe una storica qualificazione in semifinale, ma i parigini hanno ipotecato il passaggio del turno già nella gara d'andata al Parco dei Principi. E se questa fosse stata l'ultima occasione per i tifosi dell'Aston Villa di sentire l'iconico inno della Champions League, almeno per questa stagione? Un errore al Villa Park gli ha tolto anche questa possibilità.