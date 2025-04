Barcellona-Inter: orario, data e dove vedere la semifinale d'andata di Champions League

Dove vedere Barcellona-Inter in diretta tv e streaming

La gara d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa mercoledì 30 aprile live su Amazon Prime Video, con pre partita dalle ore 19:30 e calcio d'inizio alle 21. Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video, applicazione disponibile su pc, smartphone e tablet, tramite App Store e Play Store. È possibile attivare l'app su ogni moderna smart tv e nell'apposita sezione della Home di SkyQ. Al ritorno, diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, in HD e 4KHDR, con live streaming su Sky Go e Now. Inoltre, la diretta testuale degli incontri sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.