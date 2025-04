Niente 'remontada' per il Real Madrid: l'Arsenal vola in semifinale con il Psg

Riscatto Saka, illusione Vinicius, gioia Martinelli

Dopo un primo tempo così deludente, il Real prova il classico tutto per tutto a inizio ripresa, ma Letexier sorvola su un paio di contatti in area e Mbappé si divora il gol della speranza ad un metro e mezzo dalla porta. Attutita la sfuriata madridista, l'Arsenal torna a fare la sua partita e al 65' passa in vantaggio proprio con Saka, il migliore dei suoi al netto dell'errore dal dischetto nel primo tempo. Immediata la reazione di nervi della squadra di Ancelotti, che trova il pari al 67' con Vinicius, tra i peggiori dei suoi ancora una volta, su gentile concessione della premiata ditta Saliba-Raya. Di lì in poi è clima da corrida, ma non da serata magica, tanto più che in pieno recupero è Martinelli a firmare il successo inglese. Niente 'remontada' e un'eliminazione bruciante per il Real, che d'altro canto aveva spesso scherzato con il fuoco nelle ultime edizioni di Champions. Un malinconico passo d'addio per Ancelotti e una meritata promozione per Arteta e per lo storicamente 'incompiuto' Arsenal, che vola in semifinale contro il Psg di Luis Enrique.