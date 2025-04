Lautaro senza freni in diretta: "L'Inter ha due cogl... così"

MILANO - Il suo gol ha permesso all'Inter di pareggiare la rete messa a segno da Kane ad inizio ripresa, ed ha dato il via alla rimonta nerazzurra (che si è concretizzata con il sigillo di Pavard). Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti del 2-2 che ha permesso all'Inter di eliminare il Bayern Monaco e volare in semifinale di Champions League, dove affronteranno il Barcellona (come nel 2010, quando portarono a casa la coppa).