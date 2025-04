Il vento dell'Inter che spazza via il Bayern nel segno di Lautaro e Pavard

In una notte degna della Scala del calcio, strepitosa prova dei nerazzurri: in 3' ribaltano il Bayern, subiscono il 2-2, soffrono nel finale, ma per la seconda volta nelle ultime tre stagioni entrano nelle Top 4 della Champions. Il capitano e il grande Ex suggellano l'ennesimo capolavoro di Inzaghi