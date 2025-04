Kane incita il Bayern: "Siamo delusi ma possiamo ancora chiudere alla grande"

Uno degli attaccanti più forti degli ultimi dieci anni, ma anche uno dei più sfortunati. Perché Harry Kane, nonostante gli oltre 400 gol segnati in carriera, a 31 anni non ha ancora mai vinto un trofeo tra Tottenham, Bayern e Nazionale inglese, con cui nel 2021 perse la finale degli Europei a Wembley contro l'Italia. Ieri è arrivata la certezza che neanche questo è l'anno giusto per la Champions, dopo l'eliminazione ai quarti contro l'Inter (che ha generato polemiche arbitrali in Germania). Il centravanti dei bavaresi non nasconde la sua delusione in un post su X: "Sto ancora soffrendo per quello che è successo ieri sera. Abbiamo dato tutto e il supporto di voi tifosi è stato assolutamente incredibile. Ci siamo impegnati molto tra andata e ritorno, ma il calcio è fatto di momenti".