Barcellona, che guaio: Lewandowski quasi certamente out in semifinale contro l'Inter

Botta e risposta Thuram-Lewandowski tra Inter e Barcellona . Non è però la futuristica cronaca della doppia sfida in programma per le semifinali di Champions League , ma i due infortuni che, a poche ore di distanza, hanno colpito i due attaccanti di Inzaghi e Flick , mettendone a forte rischio la partecipazione ai due importantissimi match.

C'è lesione per Lewandowski

La gioia per l'incredibile rimonta sul Celta, da 1-3 a 4-3 e primato in Liga conservato, ha presto lasciato il campo in casa Barcellona alla preoccupazione per le condizioni di Lewandowski, costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Le visite del giorno di Pasqua hanno confermato le sensazioni dal campo, evidenziando la lesione muscolare al semitendinoso della coscia destra, un problema di non poco conto, che potrebbe tenere fermo il bomber azulgrana per circa tre settimane.