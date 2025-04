Barcellona-Inter, aggiornamenti dopo il black-out in Spagna: per ora non cambia il programma dei nerazzurri 

L' Inter prova a voltare subito pagina dopo il trittico di sconfitte che hanno riaperto la corsa Scudetto ed estromesso i neroazzurri dalla Coppa Italia, all'orizzonte c'è una semifinale di Champions League da affrontare, anche se la situazione delle ultime ore in Spagna, con il black out che sta paralizzando il paese iberico, ancora rappresenta un'incognita.

Il programma dell'Inter non cambia

Al momento non cambia il programma dei nerazzurri, che già questa mattina sono tornati in campo ad Appiano Gentile per iniziare la marcia di preparazione in vista del match in programma mercoledì 30 aprile all'Estadi Olimpic di Montjuic contro gli azulgrana di Flick. Resta quindi confermata la rifinitura di domani, martedì 29 aprile, a mezzogiorno, prima della partenza per la Catalogna, black out permettendo...

L'incognita voli

Attualmente la situazione in Spagna è emergenziale, tanto da portare all'annullamento di tutti i match del Masters 1000 di Madrid, fatti slittare a martedì. Un indizio, oppure una professione di fede, sperando che il problema possa essere risolto. Inter e Uefa monitorano la situazione, visto che il black out ha anche provocato il blocco del traffico aereo.