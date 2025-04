Barcellona-Inter, Capello e il discorso in stile Al Pacino: "Facciamoli sentire all’inferno"

Reduce da tre sconfitte consecutive in una settimana, l' Inter di Simone Inzaghi deve ripartire dalla sfida più complessa, a Barcellona, contro i blaugrana di Flick nell'andata delle semifinali di Champions League. Fabio Capello , allenatore pluridecorato e oggi apprezzato opinionista di Sky Sport, dà la sua ricetta su come rialzare la testa, citando, senza rendersene conto, Al Pacino nel film ' Ogni maledetta domenica '. Incalzato sull'argomento negli studi di Sky, infatti, Capello ha improvvisato un discorso da ipotetico allenatore dell'Inter, per motivare i calciatori: "Loro sono allegri, hanno vinto, hanno fatto feste e si sentono in Paradiso - le parole di Capello - noi siamo all'inferno , cerchiamo di venirne fuori e far scendere loro verso l'inferno".

L'analogia con Ogni maledetta domenica

Paolo Condò, che era accanto a Capello, ha fatto notare all'ex allenatore di Roma e Milan come quelle fossero le parole di Al Pacino che in 'Ogni maledetta domenica' interpretava Tony D'Amato, navigato coach di football americano. All'inizio del celebre discorso motivazionale del film di Oliver Stone, uscito in sala nel 1999, D'Amato-Pacino dice infatti: "Ora noi... o risorgiamo come squadra, o cederemo, un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi... e possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi; oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta...". Capello, per far risollevare l'Inter, ha immaginato parole simili.