Barcellona-Inter, il pronostico di Vidal per la semifinale Champions: "Spero che..."

"Chi passerà il turno tra Barcellona e Inter? È dura, è dura. Credo che una delle due squadre vincerà la Champions". Così Arturo Vidal, doppio ex di Inter e Barcellona. Il centrocampista cileno, attualmente al Colo Colo, è stato interpellato in merito alla semifinale tra blaugrana e nerazzurri e non è si è sottratto alla risposta.