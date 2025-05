Barcellona, Flick e il recupero di Lewandowski: “Procede bene”

ROMA - Hansi Flick ha lasciato aperta la possibilità che Robert Lewandowski possa essere convocato per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter, prevista per martedì a San Siro. L’attaccante polacco sta recuperando meglio del previsto e, pur restando cauto, Flick ha elogiato la sua professionalità: "Sta andando tutto bene, ma procediamo un passo alla volta."

Il Barcellona verso la sfida con l’Inter

Oltre a Lewandowski, si monitora anche la situazione degli infortunati Alejandro Balde e Marc Casadò. La vera certezza però è il ritorno in campo, dopo 222 giorni, del portiere Marc-André ter Stegen, che aveva subito un infortunio il 22 settembre contro il Villarreal. Flick ha confermato che Ter Stegen giocherà nella prossima partita di Liga contro il Valladolid, già retrocesso, sottolineando le buone sensazioni avute negli allenamenti.

Il tecnico tedesco ha anche chiarito che, almeno per ora, non prevede rotazioni tra i pali con Szczęsny: "Marc giocherà domani. Per il futuro, viviamo il presente”.