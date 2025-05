Bergomi furioso in diretta tv contro Flick: "Sempre a lamentarti, ma cosa vuoi?"

L'Inter tiene vive le speranze della qualificazione alla finale di Champions League con il gol del pareggio segnato da Acerbi negli ultimi minuti del recupero. Dopo il 3-3 dell'andata in Spagna, stesso risultato a San Siro. Il difensore, in uno degli ultimi assalti dei nerazzurri, si porta in avanti attaccando il primo palo. Dumfries va in percussione sulla destra evitando la marcatura di Gerard Martin che inciampa da solo. L'olandese la mette in mezzo e Acerbi la mette sul primo palo bucando Szczesny e mandando la sfida ai supplementari. Protesta la panchina del Barcellona con Flick e Beppe Bergomi si scatena contro di loro dalla cabina di commento.