Donnarumma esaltato dalla stampa europea: "L'uomo montagna quasi imbattibile"

Tutti pazzi per Donnarumma . La stampa europea celebra il portiere del Psg e della Nazionale dopo la qualificazione e in finale di Champions League e pregusta la supersfida con l' Inter di Sommer , rappresentando il duello a distanza come quello tra due dei portieri più forti del mondo.

Donnarumma, applausi per la parata su Odegaard: "Un riflesso incredibile"

Le parate di Donnarumma esaltano in media del vecchio continente. In Germania, il quotidiano Bild ha sottolineato "l'incredibile riflesso" del portiere della nazionale azzurra sul tiro rasoterra di Odegaard. "Una parata mozzafiato" l'ha definitiva, invece, il Daily Mirror. "L'uomo-montagna quasi imbattibile", è la definizione scelta dall'edizione britannica di Goal, che gli assegna un punteggio di 9 su 10. In Spagna, il quotidiano catalano Sport, non ha lesinato, di pari passo, parole d'elogio per l'allenatore del Paris, Luis Enrique.