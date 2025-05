Barella e la risata sul retroscena con Donnarumma: "L'ho sentito ieri e..."

INVIATA A MONACO - Non poteva non chiudere così, Nicolò Barella, quando gli è stato chiesto del suo rapporto con Gigio Donnarumma, suo amico e compagno di Nazionale: "Speriamo domani faccia il bravo". Sa bene Barella, in conferenza accanto a Inzaghi e Lautaro, che tante delle possibilità di vittoria del Psg passeranno dalle mani del portiere azzurro, ma sembra quasi non volerci pensare. Ride e poi dice: "Ci siamo sentiti ieri, abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio".