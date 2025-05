A poche ore dalla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain Eric Cantona , ex attaccante della nazionale francese e gloria del Marsiglia, si è esposto in maglia nerazzurra con un post su Instagram. L'ex calciatore, noto per il suo atteggiamento anticonformista, si è mostrato con la maglia dell'Inter con la scritta "È Marsiglia, BB (Baby, ndr)" al posto dello sponsor. È nota la grande rivalità tra l'Olympique Marsiglia e il Psg tanto che nella città del sud della Francia le maglie dell'Inter sono andate a ruba nei negozi di sport.

Deschamps e Zidane tifano Psg

Per stasera si temono scontri con tifosi parigini che potrebbero uscire per festeggiare in caso di vittoria. Ad esprimere l'improvvisata fede interista è stato anche un personaggio diventato storico per i marsigliesi, l'ex calciatore Basile Boli, che nel 1993 segnò l'unico gol della finale con il Milan che significò Coppa dei Campioni all'OM e prima vittoria francese nella competizione. Rimbrottato da molti personaggi del calcio, lo stesso Boli ha poi precisato di essere "innanzitutto francese". Ad esprimere invece sostegno incrollabile al PSG nonostante il passato da idoli marsigliesi, sono stati l'ex capitano dell'OM ed attuale ct dei Bleus, Didier Deschamps, e Zinedine Zidane, ex stella nazionale, che pure è nato a Marsiglia.