Acerbi e la scelta prima di Psg-Inter: il dettaglio nel riscaldamento pre finale Champions non sfugge ai social

INVIATA A MONACO - Un po' voglia di certezze e quindi di scarpini con cui sentirsi a posto. Un po' scaramanzia: Francesco Acerbi ha deciso di indossare stasera all'Allianz Arena per la finale di Champions League lo scarpino bucato con cui ha deciso la semifinale tra Inter e Barcellona . Il dettaglio non è sfuggito ai social sia nel riscaldamento sia quando l'Inter ha pubblicato il video degli scarpini nello spogliatoio.

Acerbi, il gol al Barcellona e la scelta contro il Psg

E allora, vista l'importanza di quel gol a San Siro al 93', tutti ci hanno visto un segnale. Se sarà così si scoprirà soltanto a fine partita, ma in una notte magica come questa ci si aggrappa davvero a tutto. Tra l'altro, come emerso nei giorni scorsi, quella di Acerbi non è stata una scelta improvvisa ma consapevole. Se c'è una partita in cui nulla va lasciato al caso è proprio questa.