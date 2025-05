Luis Enrique e la maglia speciale per la figlia Xana: momento da brividi in campo

Luis Enrique, la maglietta speciale per la figlia Xana

La vittoria gliel'aveva promessa già dopo la semifinale contro l'Arsenal: "Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta una bandiera del Barcellona. Ho il desiderio di fare lo stesso con il Paris Saint-Germain. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente". Così aveva detto nella conferenza stampa post partita. A settimane di distanza, Luis Enrique ha mantenuto la promessa e, al momento di ricevere la medaglia per la vittoria, l'allenatore ha indossato una maglietta speciale: sullo sfondo nero, c'è la grafica in stile cartoon proprio di quella foto con Xana a Berlino dopo la finale vinta contro la Juventus mentre piantano la bandiera del Barcellona in mezzo al campo. Stavolta però la bandiera sulla maglia è quella del Psg. Un momento da brividi di un grandissimo uomo. Dopo la partita, Luis Enrique ha commentato a Sky Sport: "Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo, nulla cambia. Non ho bisogno di una vittoria in Champions per sentire mia figlia vicina, si nasce e si muore la vita è così".