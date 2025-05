Kvaratskhelia abbraccia la Champions: il bellissimo gesto che non è passato inosservato

Kvaraskhelia abbraccia la Champions League

Nel corso della cerimonia di premiazione, l'ex attaccante del Napoli, ha abbracciato in modo vigoroso la Champions League appena conquistata. Un modo per festeggiare un trofeo atteso da tempo e che è arrivato al termine di una finale dominata. Il georgiano ha disputato una grande finale: ha messo a segno la rete del 4-0, battendo Sommer in uscita dopo una lunga discesa personale ed ha impensierito sin dai primi minuti i difensori dell'Inter, diventando una vera e propria spina nel fianco per i nerazzurri.