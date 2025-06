La moglie di Acerbi e i selfie con il cappello da leone dopo la sconfitta: il durissimo botta e risposta

Era stato l'eroe della semifinale con il Barcellona, Francesco Acerbi. Stasera anche lui, come l' Inter tutta, è andato in bambola contro il Psg nonostante lo scarpino portafortuna . I giocatori hanno lasciato lo stadio a testa bassa, le loro famiglie anche. Claudia Scarpari, moglie di Acerbi, ha però deciso di pubblicare lo stesso i selfie e le foto realizzate prima del match. Con parenti e amici, Claudia indossava un cappello a forma di testa di leone (il soprannome del marito) e una maglia con scritto: "Acerbi gang". A corredo la didascalia: "La gang migliore". Molti tifosi, però, non hanno gradito.

Claudia Acerbi, il duro botta e risposta su Instagram

"Non è il caso di postare visto quanto stiamo soffrendo", le hanno scritto in parecchi. Lei ha replicato con fermezza: "Sono foto fatte prima della partita, di momenti che non dimenticherò mai e che ho voluto postare e rimangono stupendi indipendentemente dal risultato. Problemi? Soffri senza rompere le scatole a me". Di sicuro il nervosismo per la disfatta in finale di Champions si fa sentire e si farà sentire ancora un po'.