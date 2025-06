Il bel gesto di Luis Enrique nei confronti dell’Inter durante la premiazione: poi spiega perché l’ha fatto

Luis Enrique applaude l'Inter durante la premiazione

In conferenza stampa, il tecnico ha spiegato così quel momento di fair play: "Voglio sottolineare una scena che è molto difficile da vedere al termine di una finale, quando ritiri il trofeo. Voglio elogiare l'Inter in modo assoluto: tutti i giocatori e tutto lo staff sono rimasti ad aspettare con rispetto, in campo, fino a quando abbiamo finito di festeggiare.

"Bisogna anche saper perdere"

"Nonostante il dolore per la sconfitta - ha proseguito il tecnico spagnolo - hanno scelto di rimanere lì. Penso sia una grande lezione per i bambini, nella vita e nel calcio si vince e si perde. Bisogna anche saper perdere, a questo mondo ci sono persone che sanno solo vincere. No: bisogna mostrare rispetto al rivale anche quando si perde, come ha fatto l'Inter. Li ringrazio per questo".