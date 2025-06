Frattesi-Inzaghi, duro confronto dopo Psg-Inter: cosa si sono detti negli spogliatoi

MONACO (Germania) - Una finale amara, amarissima, trascorsa in panchina per osservare la disfatta dei propri compagni di squadra. La nottata dell’Allianz Arena per Davide Frattesi è stata la peggiore in carriera: al di là della netta sconfitta dell’Inter, il centrocampista romano non ha avuto modo di giocare neanche un minuto. Frattesi era stato il protagonista assoluto nella semifinale di ritorno contro il Barcellona , aveva segnato il gol decisivo ai supplementari che - di fatto - aveva regalato la qualificazione all’ Inter di Inzaghi. E ancor prima, era stato protagonista del successo dei nerazzurri - proprio all’ Allianz Arena nei quarti di finale di andata - con la rete segnata nel recupero contro il Bayern Monaco che aveva dato la vittoria alla squadra interista.

Frattesi-Inzaghi, il confronto

Sabato sera, al termine della finale persa rovinosamente dall’Inter, Davide Frattesi ha avuto un duro confronto con il tecnico Simone Inzaghi. Il centrocampista ha chiesto il motivo per il quale non era stato preso minimamente in considerazione nell’ultimo atto della Champions League che lo aveva visto assoluto protagonista del cammino verso la finale di Monaco. Pochi secondi carichi di tensione e amarezza, in cui il giocatore ha chiesto spiegazioni senza trovare soddisfazione al proprio interrogativo. Le frizioni tra tecnico e giocatore potrebberto avere ripercussioni sul futuro: nella prossima stagione, o uno o l’altro, potrebbero lasciare la Pinetina.

Frattesi, le parole di Inzaghi in tv

Durante le interviste post partita, il tecnico Simone Inzaghi ha motivato in questo modo le sue scelte avvenute a partita in corso. "Non ho inserito Frattesi perché ho provato a mettere Zalewski con Lautaro sotto Thuram - ha affermato Inzaghi ai microfoni di Sky Sport - ho dovuto fare due sostituzioni obbligate, eravamo sotto di tre gol e ho preferito non metterlo in campo”.