 Psg prepara la festa Champions sugli Champs-Elysées, mentre l'Inter a Malpensa...

Le due facce della medaglie di una finale così importante. Da una parte il rientro a Milano con le facce cupe dei giocatori dell'Inter, dall'altra la grandissima euforia del Paris Saint-Germain per la prima Champions League vinta nella loro storia. Il 5-0 finale è stato la ciliegina sulla torta per i francesi che hanno dominato in lungo e in largo meritando la vittoria senza nessun appello. E ora Luis Enrique e i suoi giocatori si godono la grande accoglienza di Parigi e i vari festeggiamenti.